Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kosmetikartikeln in der Innenstadt

Wilhelmshaven (ots)

Am 14.06.2023 wurde der Polizei Wilhelmshaven gegen 14:00 Uhr mitgeteilt, dass in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl kam.

Eine 15-jährige Wilhelmshavenerin betrat mit ihrer 14-jährigen Begleiterin den Verkaufsraum und wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet, wie sie ihre Jacke derart über ihren Arm gehängt hatte, dass die Hände verdeckt gewesen sind. Zudem griff sie in das Kosmetikregal und steckte sich mehrere Artikel in ihre Hosentasche. Nach Ansprache durch die Mitarbeiterin händigten die beiden Diebinnen die zuvor eingesteckten Kosmetika im Wert von knapp 30 EUR aus. Die hinzugerufene Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell