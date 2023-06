Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pedelecfahrerinnen

Jever (ots)

Am 14.06.2023 gegen 17:50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Hooksweg Ecke an der Kleiburg in Jever gemeldet. Den bisherigen Erkenntnissen nach, fuhren die beiden 71-jährigen Pedelecfahrerinnen nebeneinander auf dem Hooksweg in Richtung Jever. Hierbei kollidierten sie, als die linksfahrende Zetelerin irrtümlicherweise rechts abbog. An den beiden Pedelecs entstanden Sachschäden. Die Zetelerin wurde leicht verletzt. Die Jeveranerin zog sich eine schwere Kopfverletzung zu und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in das umliegende Krankenhaus verbracht.

