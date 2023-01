Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag (02. Januar) und Mittwoch (04. Januar) in ein Wohnhaus in der Anna-Neff-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten durch Aufhebeln einer Terrassentür widerrechtlich Zutritt in das Gebäude. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, ebenso wenig wie etwaiges Diebesgut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0, in Verbindung zu setzen.

