Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer beschädigt mehrere Neufahrzeuge (19.05.2023)

Tuttlingen (ots)

Hohen Sachschaden hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der Dornierstraße verursacht. Ein 21-jähriger Seat Ibiza-Fahrer fuhr, von der Straße "Unter Jennung" kommend, in einen Kreisverkehr ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Straße ab und prallte auf dem angrenzenden Privatgelände eines Autohauses gegen vier Neufahrzeuge. Durch den Unfall entstand Blechschaden in Höhe von annähernd 70.000 Euro.

