Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

Kreis Tuttlingen) Unfall fordert drei Leichtverletzte (21.05.2023)

Balgheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall gekommen ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen Rietheim und Balgheim. Eine 18-jährige Fahranfängerin kam mit einem BMW 316 ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei erlitten die Fahrerin und drei weitere Insassinnen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren leichte Verletzungen, mussten jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Am BMW entstand Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das nicht mehr fahrtaugliche Auto holte ein Abschleppdienst an der Unfallstelle ab.

