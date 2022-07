Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Venner Moor/Handtasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einem Auto, das auf einem Wanderparkplatz am Venner Moor abgestellt war, stahlen Unbekannte am Samstag (16.7.) im Zeitraum von 15 bis 15.30 Uhr eine Handtasche. Hierzu schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein. Die Tasche war zuvor im Fußraum vor dem Beifahrersitz abgelegt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Coesfeld vor Autoaufbrüchen. Auf den Wanderparkplätzen im Bereich kommt es immer wieder zu gleichgelagerten Diebstahlsdelikten. Lassen sie bei Spaziergängen keine Wertgegenständen in ihrem Auto. Ein Auto ist kein Safe. Selbst wenn sie ihre Wertgegenstände im Kofferraum so verstauen, dass sie von Außen nicht gesehen werden können, beobachten die Täter häufig im Vorfeld schon die Parkplätze und können somit sehen, wo sie ihre Wertgegenstände im Fahrzeug verstauen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell