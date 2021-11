Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Gartenstraße - Wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich in drei Wohnungen, verschaffte am sich am Samstag ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt und entwendeten daraus Wertgegenstände. Vermutlich in den Abendstunden, in der Zeit von 18.25 Uhr bis 21 Uhr, hebelten die oder der Einbrecher die Terrassentüre auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße auf und gelangten so in die Innenräume. Dort nahm die Täter mehrere Schmuckstücke an sich und flüchteten. Ebenfalls in der Gartenstraße gelang es dem oder den Einbrechern den Rollladen eines Hintereingangs eines Mehrfamilienhauses aufzudrücken und so in das Anwesen zu gelangen. Dabei durchsuchten die Täter gleich zwei Wohnung. Ob diese dabei Beute machten, ist bislang nicht bekannt. In allen drei Fällen waren die Bewohner nicht anwesend. Ob die Taten zusammenhängen ist derzeit Ermittlungssache.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen. Personen die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Beamten zu wenden.

