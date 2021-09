POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Rappenau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nach einem Unfall in Bad Rappenau sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Am Freitagmorgen, zwischen 7.45 Uhr und 10.30 Uhr, touchierte ein Fahrzeug in der Weinbrennerstraße einen geparkten Suzuki. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern, fuhr die unbekannte Person mit dem Fahrzeug davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 24060 zu melden.

Lauffen am Neckar: Unter dem Einfluss von Drogen gefahren

Ein 26-Jähriger steht seit der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Verdacht unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Auto in Lauffen am Neckar gefahren zu sein. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem Toyota in der Heilbronner Straße unterwegs und wurde anschließend durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Mann Drogen genommen haben könnte. Ein Test bestätigte dies. Daraufhin ging es für den Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern bei der Untersuchung des abgenommenen Bluts ebenfalls Drogen nachgewiesen werden können, muss der 26-Jährige mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Lauffen am Neckar: Kind mit dem Fahrrad gestürzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Kind durch einen Unfall in Lauffen am Neckar, bei dem ein Person mit dem Auto flüchtete, verletzt. Gegen 16.45 Uhr befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad die Eberhardstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete eine von links kommende Person am Steuer eines Autos die Vorfahrt des Kindes und fuhr in die Straße ein. Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, musste das Kind mit seinem Fahrrad bremsen. Dadurch kam der 11-Jährige zu Fall. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr davon. Der gesuchte Pkw ist schwarz und etwas größer, ähnlich eines SUV. Zudem sind gelbe Kennzeichen an dem Heck des Wagens angebracht. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, entgegengenommen.

Heilbronn: Unfallzeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag prallte ein VW Golf gegen eine Gebäudewand in Heilbronn. Gegen 0.15 Uhr verlor ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn der Weipertstraße ab. Dabei befuhr er den rechten Gehweg und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Hauswand eines Modehauses. Durch den Aufprall wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor oder ob ein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt war, ist noch unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen gesucht

Diebe brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen Transporter in Heilbronn auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Zwischen 16.30 Uhr und 5.30 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür des Handwerkerfahrzeugs, das in der Weinsberger Straße abgestellt war. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere hochwertige Werkezuge.

Im selben Zeitraum wurde auch ein Transporter in der Schillerstraße in Heilbronn aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden ebenfalls hochwertige Werkzeuge entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Aufbrüchen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 21 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Friedensplatz", betraten das Innere und versuchten eine Wohnungstür aufzubrechen. Die Tür zur Wohnung hielt stand, woraufhin die Einbrecher flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Heilbronn: Betrunken Auto gefahren

Am Sonntag waren zwei betrunkene Männer mit ihren Fahrzeugen in Heilbronn unterwegs. Um 3.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 30-Jährigen mit seinem Mercedes in der Innsbrucker Straße. Der Fahrer war zuvor Anwohnern aufgefallen, da er unnötig umherfuhr und dabei großen Lärm verursachte. Während der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann deutlich betrunken war. Gegen 20 Uhr überprüften Polizeibeamte einen 33-Jährigen mit seinem Opel in der Neckarsulmer Straße, da er mit seinem Wagen in Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest zeigte über 3,2 Promille an. Beide Männer mussten in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem mussten der Mercedes-Fahrer und der Opel-Fahrer ihre Fahrerlaubnisse an Ort und Stelle abgeben.

Heilbronn: Unfallverursacher geflohen - Zeugen gesucht

Zwei verletzte Personen und rund 6.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitag in Heilbronn. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 32-jährige die Bundesstraße 39 in Richtung Weinsberg. Dabei kam ihr ein Unbekannter mit einem Fahrzeug entgegen, verlor die Kontrolle über das Gefährt und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Frau mit ihrem Nissan Micra nach rechts aus und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die Unbekannte Person fuhr weiter. Bei dem Unfall wurde die 32-Jährige und ein Säugling leicht verletzt. Beide wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Bad Wimpfen: In öffentlicher Toilette randaliert - Zeugen gesucht

Unbekannte randalierten am Samstag in einer öffentlichen Toilette in Bad Wimpfen. Zwischen 7 Uhr und 21 Uhr schlugen die Täter mehre Gegenstände in den Toiletten in der Straße "Burgviertel" ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, zu melden.

Neckarsulm: Mit knapp 3,3 Promille unterwegs

Ein 47-Jähriger war am Samstagmorgen betrunken mit einem E-Scooter von Neckarsulm in Richtung Amorbach unterwegs. Der Mann wurde mit seinem Gefährt auf der Landesstraße 1095 kontrolliert. Zuvor verursachte der Mann beinahe ein Unfall mit einem Motorradfahrer. Bei der Überprüfung stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann knapp 3,3 Promille Alkohol im Blut hatte. Daraufhin ging es für den 47-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit Konsequenzen wegen der Trunkenheitsfahrt rechnen.

Beilstein: Gegen Pfosten gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Rund 1.000 Euro Schaden verursachte am Freitag eine Unbekannte Person mit einem Fahrzeug in Beilstein. Zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr touchierte der oder die Unbekannte beim Ein- oder Ausparken einen Parkplatzpfosten in der Wilhelm-Hauff-Straße. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person mit dem Fahrzeug davon. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu wenden.

Abstatt: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht in Abstatt. Eine unbekannte Person beschädigte am Sonntagvormittag mit einem Fahrzeug einen bei einem Sportplatz geparkten Pkw. Zwischen 8.45 Uhr und 11 Uhr fuhr er oder sie gegen den auf dem Sportplatzparkplatz in der Straße "Kirschwiesen" abgestellten KIA Soul. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, flüchtete die Person. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

