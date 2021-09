Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210910 - 1109 Frankfurt-Bockenheim: Drogenversteck ausgehoben

Frankfurt (ots)

(ro) Im Stadtteil Bockenheim suchten zwei junge Männer gestern Nachmittag (09. September 2021) ein Drogenversteck auf einer Grünfläche auf. Dabei rechneten sie nicht damit, die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf einem angrenzenden Sportgelände auf sich zu ziehen.

Ein 21-jähriger Mann und sein 23-jähriger Begleiter suchten gegen 17:00 Uhr eine Grünanlage im Bereich der Straße An den Bangerten auf. Dort begannen sie augenscheinlich etwas zu suchen. Das merkwürdige Verhalten erweckte dabei den Verdacht mehrerer Polizeibeamter in einer nahegelegenen Sportanlage. Die Beamten sprachen die Männer daher an und verständigten das zuständige 13. Polizeirevier. Die eintreffende Streife fand bei dem 21-Jährigen anschließend 64 Gramm Marihuana und über 88 Gramm Haschisch und bei dem 23-Jährigen mehr als 11 Gramm Haschisch auf und stellte diese sicher. Nach Einholung einer richterlichen Anordnung wurden bei beiden Männern Wohnungsdurchsuchungen in Bockenheim und Kalbach-Riedberg durchgeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

