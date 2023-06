Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshavener Seniorin reagiert richtig und begünstigt Festnahme

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshavener Seniorin reagiert richtig und begünstigt Festnahme Durch die Polizei wurde in der Vergangenheit immer wieder vor Schockanrufen als besondere Form eines Betrugs gewahrt. Am 14.06.2023 kam es erneut zu einer Welle an Anrufen, bei denen überwiegend Senioren und Seniorinnen mitteilten, dass sie mit einem Schockanruf konfrontiert wurden.

Einer 86-jährigen Wilhelmshavenerin wurde an diesem Tag gegen 15:00 Uhr telefonisch mitgeteilt, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich deshalb in Untersuchungshaft. Seine Entlassung könne durch Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro erreicht werden. Als Ort der Geldübergabe vereinbarte man die Wohnanschrift der Zeugin.

Nun handelte die Seniorin richtig. Sie hörte auf ihr Bauchgefühl und fragte ihr Kind nach Rat. Anschließend informierte man gemeinsam die Polizei.

Der 29-jährige Beschuldigte suchte die Wohnanschrift der Zeugin auf und konnte dort durch die umgehend eingetroffene Streifenwagenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Prüfung der Haftgründe durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg, sowie die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

