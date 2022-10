Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickbetrug

Sondershausen (ots)

Am gestrigen Tage wurde eine 67-jährige Frau aus Sonderhausen Opfer eines Trickbetruges am Telefon. Unbekannte Täter gaben sich per Whatsapp als nahe Angehörige mit neuer Telefonnummer aus. So wurde die Frau um das aushilfsweise Begleichen einer dringenden Rechnung gebeten. Der Betrag sollte natürlich zeitnah wieder zurückgezahlt werden. Ein Rechnungsbetrag im vierstelligen Bereich wurde daraufhin durch die Frau überwiesen. Später bemerkte die Geschädigte dann den Betrug. Nun hat die Polizei die Ermittlungen übernommen.

