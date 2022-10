Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: selbstgebauter Sprengsatz führt zu Polizeieinsatz

Nordhausen (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es gestern in den Abendstunden in Nordhausen. Anwohner meldeten der Polizei eine aggressive und randalierende Person im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Neanderstraße. Weiterhin soll die gemeldete Person auch einen selbstgebauten Sprengsatz im Hausflur zur Detonation gebracht haben. Der polizeibekannte 40-jährige Täter konnte vor Ort durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Durch die Detonation entstand im Treppenhaus geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Bei dem Täter wurden im Rahmen der Durchsuchung weitere Tatmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch andere Sprengmittel in der Wohnung des Täters befinden, wurde eine Räumung des entsprechenden Hauseinganges durchgeführt. Durch Feuerwehr und Polizei wurden 7 Personen kurzzeitig evakuiert. Angeforderte Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Erfurt und ein Sprengstoffspürhund führten eine Überprüfung und Sicherung der Wohnung durch. Nachdem mögliche weitere Gefahren für Anwohner ausgeschlossen werden konnten, wurde der Hauseingang durch die Polizei wieder freigegeben. Der Täter wurde in den Gewahrsam der Polizei überstellt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

