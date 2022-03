BPOLI L: Drei Flüchtlinge aus LKW befreit

Leipzig (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag hat die Leipziger Bundespolizei im Leipziger Stadtteil Mockau ein größeres Graffiti verhindert. Der Lokführer eines Güterzuges bemerkte am frühen Montagmorgen gegen zwei Uhr eine Person an einer Schallschutzwand in den Gleisen. Daraufhin informierte er die Bundespolizei. Die alarmierten Beamten stellten einen 37-jährigen Mann kurze Zeit später am Tatort. Der Mann ...

