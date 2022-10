Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand bestätigte sich nicht

Roßleben-Wiehe (ots)

Zu einem vermutlichen Wohnungsbrand kam es in einem Mehrfamilienhaus in Wiehe. Zur Mittagszeit entstand eine starken Rauchentwicklung in der Wohnung einer Frau. Nachbarn informierten den Notruf und eilten der Bewohnerin zu Hilfe. Ursächlich für den Brand war ein Küchengerät, welches auf einer noch heißen Herdplatte abgestellt wurde. Der Brand des Gerätes konnte durch Nachbarn bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Alle Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell