Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Landgasthof - auch ein Zigarettenautomat ist betroffen

Harztor (ots)

Unbekannte verschafften sich in Sophienhof Zutritt zu dem Bereich eines Restaurants und machten Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro. In der vergangenen Nacht betraten die Männer das Lokal und bereicherten sich gezielt an den Kassengeräten sowie den Trinkgeldkassen. Weitere Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Zudem wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Nicht weit von dem Tatort entfernt wurde ein Zigarettenautomat an einem Weg aufgefunden. Woher dieser stammt muss noch geklärt werden. Ersten Ermittlungen zu Folge sind aus diesem Automat Bargeld und Zigaretten entnommen worden. Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt zu den Taten und den Tätern. Mögliche Zeugen der werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03631-960 zu melden.

