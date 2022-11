Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Kindertagesstätten geklärt

Bruchhausen und Bad Hönningen (ots)

Im Zeitraum vom 07.11.2022 bis 09.11.2022 kam es im Dienstgebiet der PI Linz am Rhein zu zwei Einbrüchen in die Kindertagesstätten in Bruchhausen und Bad Hönningen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durch den Kriminaldienst der Polizei Linz geriet eine bereits polizeibekannte Familie aus Köln in den Fokus der Beamten. In Zusammenarbeit mit der Kripo Köln konnte der Tatverdacht zweifelsfrei verifiziert werden. Nach weiteren internen kriminalpolizeilichen Recherchen wurde der Täterfamilie noch ein Einbruch in die Kindertagesstätte Hausen (PI Straßenhaus) zugeordnet, welcher sich ebenfalls in der Nacht zum 08.11.2022 ereignete.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell