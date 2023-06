Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 16.06.-18.06.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitagmorgen, um 07:10 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Führerin und einem Fahrradfahrer. Die zu der Zeit 46-jährige Fahrzeugführerin befährt die Hooksieler Landstraße in Fahrtrichtung Osten. An dem Kreisverkehr zur Kurt-Schumacher-Straße übersieht die Pkw-Führerin einen bevorrechtigten 30-jährigen Fahrradfahrer, welcher zu der Zeit die Fahrbahn kreuzt. Der Fahrradfahrer wird bei dem Verkehrsunfall verletzt und wird mit einem Rettungswagen in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht. Am Pkw und dem Fahrrad entsteht Sachschaden.

Diebstahl von Gullydeckeln

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr wird die Polizei in die Bremer Straße, in Höhe des Kurparks, gerufen. Zuvor hatten Zeugen einen Mann beobachtet, welcher aus einem nahegelegenen Bauschuttcontainer sechs Gullydeckel in einen mitgeführten Einkaufswagen geladen hat. Der Mann konnte vor Ort festgestellt werden. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Unterschlagung.

Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen, um 09:30 Uhr, wird bei einem 33-jährigen Pkw-Fahrer in der Preußenstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sowohl gegen den Pkw-Fahrer als auch gegen die Halterin des Fahrzeugs werden dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vermisstensuche

Am Sonntagvormittag war die Polizei Wilhelmshaven in einer größeren Vermisstensuche eingebunden. Seit dem späten Samstagabend war eine 53-jährige Dame aus der Hermann-Ehlers-Straße abgängig, die Erstmeldung durch den Ehemann folgte aber erst am Sonntagmorgen. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes war eine intensive Absuche der unmittelbaren Umgebung von Nöten. Die Polizei Wilhelmshaven wurde bei der Absuche auch von einem angeforderten Polizeihubschrauber unterstützt. Die vermisste Person konnte gegen Mittag im Bereich der Raffineriestraße aufgefunden werden. Die vermisste Person war stark unterkühlt, sie wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell