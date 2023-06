Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Landesweiter Verkehrssicherheitstag 2023

Wilhelmshaven (ots)

"Mehr Rücksicht im Straßenverkehr" lautete das Motto des 19. Verkehrssicherheitstags in Niedersachsen, an dem sich auch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland beteiligte.

Anlässlich des landesweiten Verkehrssicherheitstages wurde eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt motorisierte Zweiradfahrer am 16.06.2023 in den frühen Nachmittagsstunden im Bereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland durchgeführt.

Rund um den landesweiten Aktionstag am 17. Juni 2023 machten verschiedene Angebote auf die Wichtigkeit von gegenseitiger Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufmerksam. Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Ole Peuckert, betont: "Uns geht es nicht darum, Strafen zu verhängen und Knöllchen zu verteilen. Vielmehr wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog kommen. Wir wollen erreichen, dass alle Verkehrsteilnehmer, vom Fußgänger bis zum Schwertransporter mit gegenseitiger Rücksichtnahme sicher an ihr Ziel kommen." "Unser Ziel war es Verkehrsteilnehmer zu sensibleren ", sagt der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Dominik Tjaden. Insgesamt hielten sich 15 Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeit, ein Verkehrsteilnehmer stand unter dem Einfluss von Drogen. Trauriger Höchstwert war eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 29 km/h, bei erlaubten 70 km/h.

"Besonders erwähnenswert ist die Feststellung, dass während des gesamten Zeitraumes kein Zweiradfahrer die Geschwindigkeit überschritt. Und jeder trotz des sehr warmen Wetters geeignete Motorradkleidung trug ", resümierte Dominik Tjaden.

