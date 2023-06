Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 16.06. bis 18.06.2023

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Zetel Am Freitag, 16.06.2023, gegen 12:05 Uhr, wurde bei der Kontrolle eines Pkw festgestellt, dass der 68-jährige Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Bockhorn Am Freitag, 16.06.2023, gegen 23:40 Uhr, wurde ein 31-jähriger Führer eines Pkw in Bockhorn angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Bockhorn Am Samstag, 17.06.2023, gegen 00:50 Uhr, kam es in der Wilhelmshavener Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 24-jähriger Führer eines Pkw scherte nach einem Überholvorgang ein und wurde vom Widerschein des eingeschalteten Fernlichts des Überholten (Pkw, männlich, 25 Jahre) irritiert. Der Überholende bremste sein Fahrzeug stark ab, so dass der Überholte auf den Pkw auffuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden. Eine 17-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

