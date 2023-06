POL-PPWP: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Mittwochmorgen kam es in Frankenstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 20-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo war mit einer Beifahrerin auf der B37 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Weil sie vermutlich abgelenkt waren, übersah die 20-Jährige ein am Fahrbahnrand geparkten Fiat Talento. Es kam zum Unfall. Die Frau und ihre Beifahrerin erlitten durch ...

mehr