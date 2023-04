POL-EL: Nordhorn - LKW wird von drei Fahrzeugen beim Vorbeifahren beschädigt - alle Verursacher fahren davon ohne sich um den Schaden zu kümmern - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Mittwoch, den 26. April, gegn 7.25 Uhr, kam es in Meppen Schützenhof Anschlussstelle der B 70 zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein silbergrauer Audi A4, der den "Schützenhof" in ortseinwärtiger Richtung befuhr, wurde von einem schwarzen Pkw Kombi der von der B 70 herunterfuhr und in den "Schützenhof" einbog, an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Nach einer ...

mehr