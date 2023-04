Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 26. April, gegn 7.25 Uhr, kam es in Meppen Schützenhof Anschlussstelle der B 70 zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein silbergrauer Audi A4, der den "Schützenhof" in ortseinwärtiger Richtung befuhr, wurde von einem schwarzen Pkw Kombi der von der B 70 herunterfuhr und in den "Schützenhof" einbog, an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme entfernten sich beide Beteiligten von der Unfallstelle, ohne einen Datenaustausch durchgeführt zu haben. Der Unfallbeteiligte Kombifahrer oder Zeugen, die den Unfall gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Meppen (05931-949-0).

