POL-EL: Salzbergen / A30 - schockierende Bilder nach Auffahrunfall

Meppen (ots) - Am Donnerstag zwischen 8 und 10:15 Uhr ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Fuller Kirchweg in Meppen gekommen. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten grauen VW Sharan. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter ...

