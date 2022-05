POL-KI: 220520.1 Kiel: Fahrradkontrollen im Kieler Stadtgebiet

Kiel (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in der Stadt Kiel zu einer Vielzahl von betrügerischen (Schock-) Anrufen von angeblichen Polizeibeamten. Dabei waren die Betrüger in drei Fällen erfolgreich und erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld in sechsstelliger Höhe. Die letzte Tat ereignete sich am Nachmittag ...

mehr