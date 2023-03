Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Feuerwehren im Kreis Paderborn ziehen Jahresbilanz beim Verbandstag

Büren (ots)

Vorsitzender Elmar Keuter hat die Mitglieder des Verbandes der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn eingeladen zum jährlichen Verbandstag. Er findet am Samstag, 22. April, ab 14 Uhr in der Schützenhalle des Bürener Stadtteils Weiberg, Volbrexener Straße 1, statt. Gastgeber ist in diesem Jahr die Löschgruppe Weiberg der Feuerwehr Büren.

Die Verbandsversammlung, zu der nach Auskunft von VdF-Geschäftsführer Hubert Halsband 232 Delegierte als Vertreter der insgesamt 4.920 Mitglieder erwartet werden, beginnt um 14 Uhr in der Schützenhalle. Neben den Jahresberichten des Vorstandes und Grußworten der Gäste stehen auch Wahlen zum Vorstand sowie Ehrungen und Ernennungen auf der Tagesordnung. Das Schlusswort hält Kreisbrandmeister Elmar Keuter als Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren.

Parallel zur Verbandsversammlung werden die Begleitpersonen der Delegierten im Dorfgemeinschaftshaus, Weiberger Straße 22, erwartet. Dort wird von der Löschgruppe Weiberg Kaffee und Kuchen gereicht. Amüsante Geschichten aus dem Dorfleben und die Weiberger Musikanten sorgen für Unterhaltung.

Um 17.00 Uhr treten die Teilnehmer des Verbandstages auf dem Weiberger Sportplatz an. Die Festrede hält Landrat Christoph Rüther. Anschließend marschieren die Feuerwehrleute gemeinsam mit den Ehrengästen in drei Marschblöcken durch den Bürener Stadtteil. Musikalisch begleitet werden die Einsatzkräfte von den Musikzügen aus Bad Lippspringe, Buke, Lippling und Paderborn sowie den Feuerwehr-Spielmannszügen aus Bad Lippspringe und Paderborn. Am Ehrenmal ist eine kurze Gedenkfeier mit Kranzniederlegung vorgesehen. Um 18.30 Uhr beginnt in der Schützenhalle Weiberg ein öffentliches Feuerwehrfest mit dem Musikverein Weiberg. Der Eintritt ist frei.

Organisierten Brandschutz in dem heute rund 670 Einwohner zählenden Bürener Stadtteil gibt es seit rund 170 Jahren. Offiziell wurde die Weiberger Wehr 1904 als Pflichtfeuerwehr gegründet. Im November 1930 gründeten dann 47 Weiberger die Freiwillige Feuerwehr Weiberg. 1987 bekam die Löschgruppe ein neues Gerätehaus, das 2008 für die Jugendfeuerwehr erweitert werden musste. Ausgestattet sind die Weiberger mit einem Iveco-Magirus LF10 und einem Opel Vivaro als Mannschaftstransporter. Die Löschgruppe wird seit 2015 von Christoph Salmen geleitet. Der Einsatzabteilung gehören 38 Feuerwehrleute an. Die Jugendfeuerwehr zählt 8, die Ehrenabteilung 17 Mitglieder.

Original-Content von: Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn, übermittelt durch news aktuell