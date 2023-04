Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht mit Radfahrerin gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 28. April fuhr die 73-jährige Fahrerin zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr mit ihrem Citroen C5 auf der Hauptstraße in Neuenhaus in Richtung Uelsen. Dabei fuhr ein bislang unbekanntes Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Marktstraße in Richtung Veldhausen. Dabei fuhr sie seitlich in den Citroen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten fuhr die etwa 14-15-Jährige, etwa 160 cm große, mit schulterlangen braunen Haaren und braunen Augen davon. Zeugen bzw. die Unfallverursacherin werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim unter der 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell