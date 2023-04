POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht in der Bleichenstraße gesucht

Neuenhaus (ots) - Am 28. April fuhr die 73-jährige Fahrerin zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr mit ihrem Citroen C5 auf der Hauptstraße in Neuenhaus in Richtung Uelsen. Dabei fuhr ein bislang unbekanntes Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Marktstraße in Richtung Veldhausen. Dabei fuhr sie seitlich in den Citroen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen ...

mehr