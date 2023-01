Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03 Uhr brachen bisher Unbekannte in die Vorräume eines Supermarktes in der Gewerbestraße in Dossenheim ein. Auf das Gelände gelangte die Täterschaft, indem sie eine rund sieben Meter hohe Mauer im Bereich der Warenanlieferung mit einer Leiter überkletterte. Im Ladeninneren versuchten die Unbekannten einen Geldautomaten aufzubrechen, was schließlich nicht vollständig gelang. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarms flüchtete die Täterschaft ohne jegliches Diebesgut. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell