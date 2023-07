Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Unfall auf der L194 schwer verletzt (14.07.2023)

Aach/Volkertshausen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitagmittag auf der Landestraße 194 zwischen Engen und Aach schwer verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr war ein 85-jähriger Audi-Fahrer auf der L194 von Engen in Richtung Aach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Wagen im Bereich einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Actros Sattelzug eines 27-Jährigen. Sowohl der 85-Jährige, als auch seine 83 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die L194 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt, eine örtliche Umleitung eingerichtet. Um die verunfallten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Der Sachschaden am Pkw Audi beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Am Lkw Actros entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell