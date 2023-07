POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigen Fußgängerampel auf der "Untere(n) Laube" (15.07.2023)

Langenrain (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen ist ein unbekannter Täter in den Golf-Club in der Straße "Kargegg" eingebrochen. Der Unbekannte brach zunächst zwei Ballautomaten auf, in denen sich jedoch kein Wechselgeld befand. In der Folge verschaffte sich der Täter unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Vereins, wo er aus einem Büro eine ...

