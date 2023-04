Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Von der Straße abgekommen

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Ramsdorfer Straße;

Unfallzeit: 28.04.2023, 17.25 Uhr;

Mit seinem Wagen überschlagen hat sich ein Autofahrer am Freitag in Velen. Der 19-Jährige befuhr gegen 17.25 Uhr die Ramsdorfer Straße außerorts in Richtung Velen. Eigenen Angaben zufolge wollte der Velener am Autoradio etwas einstellen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er lenkte gegen, geriet ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Auto. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Fahrer vor Ort ambulant. Am Wagen entstand Totalschaden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell