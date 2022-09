Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Neunjähriger flüchtet vor jugendlichen Räubern

Duisburg (ots)

Ein Neunjähriger konnte am Sonntagabend (25. September, gegen 18:30 Uhr) an der Kreuzung Uhlandstraße/Schillerstraße vor zwei Räubern flüchten. Die beiden Jugendlichen, der eine etwa 12 und der andere circa 16 Jahre alt, hatten den Jungen zuvor festgehalten und versucht, ihm seine Umhängetasche abzunehmen. Das Kind konnte sich befreien und wegrennen. Die Polizei sucht die beiden Räuber. Der Jüngere soll etwa 1,55 Meter groß sein und hatte in Camouflage gemusterte Kleidung an. Der Ältere war etwas größer als sein Komplize und trug eine graue Sweatjacke zu einer blauen Jeans. Zudem hatte er einen schwarzen Roller mit einem Versicherungskennzeichen dabei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

