POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 09.07.2023

Landkreis Verden

+++ Flächenbrand +++ 74-Jährige bestohlen +++ Einbruch in Fischerhude +++ Hunde falsch transportiert +++ Berauscht unterwegs +++ Ast steckt in Motorhaube +++

Flächenbrand

Thedinghausen. Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr in der Gemarkung Thedinghausen, in der Straße Kirchwiehe, zu einem größeren Flächenbrand eines Kornfeldes. Der Brand war aus bislang ungeklärten Umständen bei gerade stattfindenden Erntearbeiten ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die dort arbeitenden Personen zunächst durch das Ziehen von Schneisen eingegrenzt und letztendlich durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte abgelöscht werden. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen.

74-Jährige bestohlen

Achim. Am Samstagnachmittag kam es im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr in der Aldi Filiale in Achim Baden zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Hierbei wurde eine 74-jährige Achimerin durch eine bis dato unbekannte, männliche Person abgelenkt, sodass zumindest eine zweite Person die Geldbörse der Dame entwenden konnte. Diese befand sich in einer Handtasche, die sie in den Einkaufswagen gelegt hatte. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Fischerhude

Ottersberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Im Dorf in Fischerhude. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür Zugang zum Gebäude und durchsuchten das Objekt. Angaben zum Diebesgut können bis dato nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter Tel. 04202/9960.

Hunde falsch transportiert

Langwedel, BAB 27 Fahrtrichtung Walsrode. Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Transporter, in dem diverse Hunde transportiert wurden. Eine speziell ausgebildete Beamtin konnte feststellen, dass dieser gewerbliche Transport nicht artgerecht durchgeführt wurde. Der 48 Jahre alte Fahrzeugführer konnte nicht belegen, dass die Hunde während der Fahrt mit ausreichend Wasser versorgt worden sind. Auch seine Angaben, dass er die Hunde dann viel zu häufig Gassi führen müsse, stieß nicht auf Gegenliebe bei den Beamten. Die Hunde wurden schließlich mit ausreichend Wasser versorgt und der Fahrzeugführer durfte für sein Fehlverhalten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 325EUR bezahlen.

Berauscht unterwegs

Verden. BAB 27 Fahrtrichtung Walsrode. Ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Bad Oyenhausen wird demnächst einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen. Im Rahmen einer Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb ein Drogenvortest und auch ein Alkoholtest durchgeführt werden musste. Da beide Tests positive Befunde anzeigten, musste der Fahrer eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Neben dem Fahrverbot droht ihm eine empfindliche Geldbuße.

Ast steckt in Motorhaube

Verden. In der Samstagnacht fiel ein 22-jähriger Pkw-Fahrer anderen Verkehrsteilnehmern auf. In der Motorhaube seines VW Golfs steckte ein Ast, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Das Fahrzeug konnte zunächst in der Hamburger Straße festgestellt und angehalten werden. Unvermittelt fährt der aus Verden stammende Fahrer wieder los, augenscheinlich um sich der Kontrolle zu entziehen. Wenige Augenblicke später konnte der Fahrer durch zwei Streifenwagen zum Anhalten bewegt werden. Während der Kontrolle konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit ergaben. Zudem wies das Fahrzeug frische Unfallspuren auf. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren sowie ein sofortiges Fahrverbot.

Landkreis Osterholz:

+++ Einbrecher von Rentnerpaar erwischt +++ Einbruchversuch scheitert +++ Fußgängerin übersehen +++ Von herunterfallenden Ast überrascht +++ Pkw muss Fahrrad ausweichen und überschlägt sich +++

Einbrecher von Rentnerpaar erwischt Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Am Samstagmittag drang mindestens ein männlicher Täter auf unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus einer 82-jährigen in der Pennigbütteler Straße ein. Im Schlafzimmer wurde der Täter durch das Rentnerpaar überrascht, als dieser gerade aus dem Fenster flüchten wollte. Der Täter konnte in der Folge unerkannt entkommen. Zeugen, die im Tatzeitraum eine auffällige Person in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Tel. 04791-3070 zu melden.

Einbruchversuch scheitert

Ritterhude/Ihlpohl. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde zunächst durch einen Zeugen beobachtet, wie sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines 43-jährigen Geschädigten in der Bergstraße begaben und dieses offensichtlich ausbaldowerten. Durch den Geschädigten wurden später Beschädigungen am Türschloss der Haustür festgestellt, was vermuten lässt, dass die Täter am Schloss manipulierten, um in das Wohnhaus einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen in genannten Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz unter der Tel. 04791-3070 zu melden.

Fußgängerin übersehen

Lilienthal. Am Samstagmittag kam es in der Amtmann-Schröter-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich nach derzeitigem Stand eine 69-jährige Fußgängerin leicht verletzte. Ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes beabsichtigte demnach seinen Pkw zurückzusetzen, wobei er die hinter dem Pkw querende Fußgängerin übersah und es zum Zusammenstoß kam. Die 69-jährige stürzte infolgedessen und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Von herunterfallendem Ast überrascht

Worpswede. Am Samstagmittag befuhr ein 77-jähriger mit seinem Opel Mokka den Hammeweg in Richtung Neu Helgoland, als plötzlich vor ihm ein Ast von einem Baum abbrach und auf seinen Pkw fiel. Glücklicherweise wurde der 77-jährige durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. An seinem Pkw entstand jedoch ein geschätzter Schaden von rund 5.000 Euro. Den heruntergefallenen Ast konnte die Polizei vor Ort von der Fahrbahn entfernen.

Pkw muss Fahrrad ausweichen und überschlägt sich Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend kam es auf der Dorfstraße (K46) zwischen Osterholz-Scharmbeck und Hülseberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich nach derzeitigem Stand ein 57-jähriger schwer verletzte. Der 57-jährige befuhr die K46 mit seinem VW Caddy in Fahrtrichtung Hülseberg, als ein 73-jähriger Fahrradfahrer, aus der Straße Vor der Elm kommend, die K46 überquerte. Der 57-jährige VW-Fahrer musste aufgrund dessen ausweichen und verriss dabei das Lenkrad derart, dass sich der Pkw überschlug und über einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 57-jährige verletzte sich infolge des Verkehrsunfalls schwer und musste durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 30.000 Euro, welcher durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt wurde.

