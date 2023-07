POL-VER: ++ Geldbörse gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen ++

Landkreis Verden (ots) - Achim. In der vergangenen Nacht kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Seniorenheim in der Leiziger Straße. Insgesamt fünf Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 00:15 Uhr löste in einem Seniorenheim der Brandmeldealarm aus. Mitarbeitende stellten daraufhin eine Rauchentwicklung im 2. Obergeschoss fest. Die Feuerwehr Achim sowie der Rettungsdienst waren vor Ort. Ein ...

