Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Rauchentwicklung im Seniorenheim ++

Landkreis Verden (ots)

Achim. In der vergangenen Nacht kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Seniorenheim in der Leiziger Straße. Insgesamt fünf Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gegen 00:15 Uhr löste in einem Seniorenheim der Brandmeldealarm aus. Mitarbeitende stellten daraufhin eine Rauchentwicklung im 2. Obergeschoss fest.

Die Feuerwehr Achim sowie der Rettungsdienst waren vor Ort. Ein offenes Feuer wurde nicht mehr festgestellt. Die Feuerwehr führte Lüftungsmaßnahmen durch und gab das Gebäude nach positiver Luftwertmessung frei.

Insgesamt fünf Menschen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An einem Nachttisch wurden geringe Sachschäden festgestellt.

Die konkrete Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim übernahm.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell