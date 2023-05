LPI-SHL: Ermittlungen zu möglichen Giftködern

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende die Eingangstür eines Wohn-und Geschäftshauses in der Wiesenstraße in Hildburghausen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr