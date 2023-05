LPI-SHL: Betrunkene Fahrerin gestoppt

Hildburghausen (ots) - Ein Fiat, welcher auf einem Firmengelände in der Thomas-Müntzer-Straße in Hildburghausen abgestellt war, fiel in der Nacht zu Sonntag unbekannten Tätern zum Opfer. Diese schlugen ein Seitenfenster ein. Scheinbar verließen sie ohne Beute das Grundstück. Die Polizei sicherte das Videomaterial der Überwachungskamera und wertet dieses nun aus. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Polizei (03685 778-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

