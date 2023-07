Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 05.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Mensch verstirbt auf Autobahn ++

Verden/A27. Am Dienstag verstarb ein Mensch auf der A27.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Fahrer eines Audi die A27 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West hielt der Fahrer nach ersten Informationen sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen an und verlor das Bewusstsein.

Ersthelfer bargen den Mann aus dem Pkw und führten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung übernahm die weitere medizinische Versorgung. Für die Maßnahmen wurde der rechte sowie linke Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen vorbeigeleitet.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 68-Jährige noch an der Einsatzstelle.

Die bisherigen Ermittlungen gehen aktuell von einem medizinischen Notfall aus. Fremdverschulden oder ein vorheriges Unfallgeschehen sind derzeit nicht bekannt.

++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus ++

Thedinghausen. In den vergangenen Monaten kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße Langenstücken.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen April und Juli gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Wohnhaus. Diebesgut ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Achim nimmt sachdienliche Hinweise unter 04202/9960 entgegen.

++ Fünf Fahrräder aus Garage gestohlen ++

Verden. Zwischen Sonntag und Montag kam es zu einem Diebstahl von insgesamt fünf Fahrrädern aus einer Garage in der Lindhooper Straße. Im Zeitraum von Sonntagabend und Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt fünf Fahrräder aus einer geschlossenen Garage. Anschließend flohen die Täter unerkannt.

Die Polizei Verden bittet um Zeugenhinweise unter 04231/8060.

++ Schwerverletzte Motorradfahrerin bei Fahrt in der Fahrschule ++

Verden. Am Dienstagmorgen verletzte sich eine Motorradfahrerin während einer Fahrschulfahrt schwer.

Gegen 18:30 Uhr beabsichtigte eine 36-jährige Motorradfahrerin im Rahmen einer Fahrstunde bei einer Fahrschule von der A27 an der Anschlussstelle Verden-Nord nach links in Richtung Verden abzubiegen. Ersten Informationen zufolge verhakte sich ihr Handschuh am Gashebel, sodass sie ungebremst gegen eine Leitplanke fuhr und über diese geschleudert wurde.

Die Frau wurde schwer verletzte durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Motorrad entstand zudem Sachschaden.

++ Frontalzusammenstoß auf Parkplatz ++

Achim. Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz Am Lahof, wobei sich eine Person leicht verletzte.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 80-jähriger Fahrer eines Mercedes gegen 11:30 Uhr in eine Parklücke auf einem Parkplatz zu fahren. Aus unbekannter Ursache beschleunigte der 80-Jährige seinen Pkw und fuhr über den vor ihm befindlichen Grünstreifen zurück auf die Fahrbahn. Anschließend befuhr er erneut die Auffahrt des Parkplatzes und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte der Fahrer frontal mit einer 35-jähriger Fahrerin eines VW, welche sich infolge des Zusammenstoßes leicht verletze.

Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

++ Motorradfahrer leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße, wobei sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 11:00 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrerin eines Mercedes die Einfahrt eines Supermarktparkplatzes. Hierbei übersah sie ersten Informationen zufolge einen entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer leicht verletzte.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Grasberg. Im Zeitraum von Donnerstag, den 29.06.2023 und Montag, den 03.07.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Eickedorfer Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, die unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Zusammenstoß zweier Fahrräder ++

Lilienthal. Am Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern im Jan-Reiners-Weg. Eine Frau verletzte sich dabei leicht.

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein Kind auf seinem Fahrrad den Jan-Reiners-Weg und beabsichtigte in Höhe des Gymnasiums Schoofmoor nach links abzubiegen. Hierbei übersah er nach ersten Informationen eine entgegenkommende 59-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 59-Jährige stürzte und sich leicht verletze.

An dem Fahrrad der 59-Jährigen entstand Sachschaden.

