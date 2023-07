Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 06.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Kind auf Fahrrad leicht verletzt ++

Verden. Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Alten Pulverschuppen, bei dem sich ein Kind auf einem Fahrrad leicht verletzte.

Gegen 10:45 h befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Nissan die Straße Am Alten Pulverschuppen, als nahe des Borsteler Wegs ein Kind auf einem Fahrrad die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge sich das Kind nach derzeitigem Stand leicht verletzte.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt.

++ Ast stürzt auf Auto ++

Achim. Am Mittwoch stürzte ein Ast eines Baumes auf die Motorhaube eines fahrenden Pkw.

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines VW die Bremer Straße in Richtung Achim, als nahe des Steinwegs ein herabfallender Ast auf seine Motorhaube stürzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich der Fahrer hierbei nicht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Raub in Baumarkt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend kam es zu einem Raub in einem Baumarkt in der Heilshorner Straße.

Zwei bislang unbekannte Täter begaben sich gegen 19:20 Uhr in einen Baumarkt. Während eines Kassiervorgangs griff einer der Täter in die Kasse, während der andere Täter einen 27-jährigen Mitarbeiter wegstieß. Beide flüchteten zu Fuß in Richtung Hördorfer Weg. Der Mitarbeiter verfolgte die Täter zunächst, diese konnten jedoch mit Bargeld entkommen. Der Mitarbeiter blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz hat die Ermittlungen zu dem Raub aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04791/3070.

++ Pkw kollidiert mit zwei Bäumen ++

Holste. Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit zwei Bäumen kollidierte.

Gegen 23:15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Mercedes die Oldendorfer Landstraße in Richtung Hambergen. Nach ersten Angaben kreuzten plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn, sodass der Fahrer bei einem Ausweichmanöver mit zwei am Straßenrand befindlichen Bäumen zusammenstieß.

Ersten Informationen zufolge blieb der Fahrer unverletzt.

Der Mercedes war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell