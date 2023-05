Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrräder aus möglichem Diebstahl sichergestellt

Neuwied (ots)

Am Abend des 28.05.2023 wurden seitens der Polizei Neuwied 2 Fahrräder sichergestellt, die möglicherweise aus einem Diebstahl stammen. Bei einem Fahrrad handelt es sich um ein sog. "Haibike" mit einer auffälligen Lackierung in blau, schwarz und grün. Weiterhin ist der Sattel zweifarbig (grün/schwarz). Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike mit vollständig blauem Rahmen. Mögliche Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen.

