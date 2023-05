POL-PDNR: Blechdach der Grillhütte entwendet

Dierdorf (ots) - Am Samstag, den 27.05.2023 um ca. 07:10 Uhr kam es in der Hachenburger Straße in Dierdorf auf Höhe des Friedhofs zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin. Durch die Kollision kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle ...

