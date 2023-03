POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, kam es in Beiertheim-Bulach auf der Pulverhausstraße in Richtung Bundesstraße 36 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der vermutliche Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen stand eine 45-jährige ...

mehr