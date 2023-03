Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, kam es in Beiertheim-Bulach auf der Pulverhausstraße in Richtung Bundesstraße 36 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der vermutliche Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Touran auf der linken Geradeausspur an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Pulverhausstraße/Hornisgrindestraße. Auf der Linksabbiegerspur links neben ihr wartete ein dunkelblauer Kombi unbekannten Fahrzeugtyps. Nachdem die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer auf Grün schaltete, scherte der unbekannte Autofahrer offenbar aus und kollidierte in der Folge mit der Fahrertür der 45-Jährigen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen telefonisch unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell