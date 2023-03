Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Geschädigten und Zeugen einer Unfallflucht

Karlsruhe (ots)

Eine Kollision zwischen zwei Pkws ereignete sich am Mittwochabend in der Pforzheimer Straße in Ettlingen. Die Unfallverursacherin meldete sich daraufhin bei der Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte eine 38-jährige VW-Fahrerin gegen 16:25 Uhr aus einer an der Pforzheimer Straße gelegenen Parklücke aus. Dabei streifte sie wohl ein danebenstehendes Auto leicht. Die Beschuldigte bemerkte dies jedoch nicht und fuhr mit ihrem Fahrzeug davon. Anschließend musste diese offenbar einen Schaden an ihrem Pkw feststellen und begab sie sich umgehend zu der Unfallörtlichkeit zurück. Das beschädigte Fahrzeug befand sich allerdings nicht mehr vor Ort. Am Pkw der 38-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Der Halter oder die Halterin des unbekannten Pkw sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

Manuel Kunz, Pressestelle

