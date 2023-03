Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am Mittwochabend ein Rollerfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Wiesental.

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Hyundai gegen 17:40 Uhr auf der Straße Oberer Hagweg in Richtung Unterer Hagweg unterwegs. An der Kreuzung zur Karlsruher Straße missachtete er einen bevorrechtigten 23-jährigen Rollerfahrer und kollidierte in der Folge mit ihm. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Rollerfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Er konnte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sigrid Lässig, Pressestelle

