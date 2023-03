Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Radfahrer fährt Fußgängerin an - Polizei sucht Zeugen

Ein Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer ereignete sich am Mittwochabend im Brüsseler Ring in Eggenstein-Leopoldshafen. Die Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das 13-jährige Mädchen gegen 19:00 Uhr die Fahrbahn des Brüsseler Rings, Höhe der dortigen Supermarkt- und Drogeriefilialen, überquerte und hierbei mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß. In der Folge fiel sie wohl zu Boden. Der Unbekannte entschuldigte sich offenbar kurz und fuhr dann ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen davon. Anschließend setzte das Mädchen seinen Weg offenbar eigenständig fort und zeigte den Unfall erst am Folgetag in Begleitung ihrer Mutter an. Sie erlitt offensichtlich eine Prellung an der Hüfte und einen angebrochenen Oberarm.

Bei dem unbekannten Fahrradfahrer soll es sich um einen Mann, etwa 20-30 Jahre alt, mit lockigem blondem Haar gehandelt haben. Er war mit einem Rennrad unterwegs gewesen und trug offenbar einen Helm.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 96718-0 in Verbindung zu setzen.

