Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Betrunken Unfall verursacht

Aldingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montagabend betrunken einen Unfall auf der Bahnhofstraße verursacht. Gegen 22:30 Uhr fuhr der 53-Jährige mit einem VW Polo auf der Bahnhofstraße in Richtung Silcherstraße. Auf Höhe der Hausnummer 35 kollidierte der Polo mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 53-Jährigen fest. Ein Vortest mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein. An beiden Autos entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

