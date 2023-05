POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Isenburg (ots) - In der Nacht von Freitag, den 26.05.2023 auf Samstag, den 27.05.2023 wurde die Heckscheibe eines geparkten PKW in der Hauptstraße in Isenburg durch eine unbekannte Täterschaft beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle ...

