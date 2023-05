POL-PDNR: Beschädigung einer Fahrzeugscheibe

Waldbreitbach (ots) - Am Samstag, den 27.05.2023 zwischen 03:30 Uhr - 14:00 Uhr wurde ein geparkter PKW in der Straße Am Kaltberg in Waldbreitbach durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die unfallverursachende Partei entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu ...

