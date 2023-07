Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 07.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Fahrzeugschlüssel aus Lagerhalle gestohlen ++

Thedinghausen. Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen kam es zu einem Diebstahl von Fahrzeugschlüsseln aus einer Lagerhalle in der Straße Auf der Ullenstedt.

Im genannten Zeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Hier entwendeten die Täter Fahrzeugschlüssel und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Achim bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter 04202/9960.

++ Auffahrunfall mit leichtverletzter Person ++

Verden. Am Donnerstagmorgen kam es im Bereich der Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 08:45 Uhr hielt eine 55-jähriger Fahrerin eines Skoda verkehrsbedingt an einer roten Ampel. Ein 55-jähriger Fahrer eines Tesla fuhr hinter der Fahrerin des Skoda in Richtung Johanniswall. Im Ampelbereich fuhr der Fahrer des Tesla der 55-Jährigen auf, sodass diese sich leicht verletzte.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

++ E-Scooter-Fahrerin verletzt ++

Oyten. Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Oyterdamm, bei dem sich eine Fahrerin eines E-Scooters verletzte.

Ein 82-jähriger Fahrer eines Mitsubushi befuhr gegen kurz vor 11:00 Uhr die Autobahnabfahrt Bremen-Sebaldsbrück und beabsichtigte ersten Informationen zufolge nach rechts auf den Oyterdamm abzubiegen. Laut Zeugenangaben missachtete der Fahrer eine rote Ampel, sodass eine querende 39-jährige Fahrerin eines E-Scooters stark abbremsen musste und hierdurch zu Fall kam. Sie verletzte sich hierbei mindestens leicht, wobei der Umfang der Verletzungen noch unklar ist. Der Rettungsdienst war vor Ort.

++ Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht ++

Kirchlinteln. Am Donnerstag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Kohlenförde, bei dem sich eine Frau leicht verletzte.

Eine 47-jährige Fahrerin eines Seat beabsichtigte nach ersten Informationen von der Krugstraße auf die Straße Kohlenförde in Richtung Kükenmoor aufzufahren. Hierbei übersah sie eine in Richtung Köhlenförde fahrende 58-jährige Fahrerin eines Ford. Infolge des Zusammenstoßes geriet die 58-Jährige mit ihrem Fahrzeug in den linken Seitenraum und kollidierte hier mit Leitpfosten, einem Hinweisschild und Bäumen.

Die 58-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und verletzte sich nach erstem Stand leicht.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 11.000 Euro. Der Ford war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Raub in Baumarkt - Täter ermittelt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend kam es zu einem Raub in einem Baumarkt in der Heilshorner Straße (wir berichteten).

Durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst wurden umgehend umfangreiche Ermittlungen getätigt. Diese führten zu einem Tatverdacht gegen einen 27-jährigen sowie einen 32-jährigen Mann aus dem Bereich Bremen.

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Am Osterholze, bei dem sich zwei Menschen leicht verletzte.

Eine 57-jährige Fahrerin eines Tesla beabsichtigte nach ersten Informationen gegen 08:20 Uhr aus einer Parklücke des öffentlichen Parkplatzes des Landkreises auszuparken. Hierbei übersah die Fahrerin einen von links kommenden 30-jährigen Fahrer eines Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen sich der 30-Jährige sowie sein 62-jähriger Beifahrer leicht verletzten.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 6.500 Euro beziffern.

++ Auffahrunfall mit leichtverletzter Person ++

Ritterhude. Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Wümmebrücke, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Eine 26-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Oslebshauser Landstraße in Richtung Ritterhude und bremste ihr Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen verkehrsbedingt im Bereich der Wümmebrücke. Dies bemerkte eine 41-jähriger Fahrerin eines Ford zu spät und fuhr der VW-Fahrerin auf.

Die 41-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort und verbrachte die Fahrerin in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

